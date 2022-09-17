Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yıkım kararı alınmasının ardından boşaltılan evden 3 traktör römorku dolusu atık malzeme çıktı. Evden çıkanları görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yıkım kararı alınmasının ardından boşaltılan evden 3 traktör römorku dolusu atık malzeme çıktı. Evden çıkanları görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Kastamonu’nun Tosya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Şehit Teğmen Caddesi’nde, bir vatandaş 2 katlı evini yeniden yaptırmak istedi. Ev sahibi kiracısı olan kadından evini boşaltmasını istedi. Yıkım öncesinde eve giden ekipler, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yıkım ekibi tarafından evden 3 traktör römorku dolusu atık malzeme çıkartıldı.
Evde yaşayan kadının atık malzemeleri, sokak hayvanlar yuva yapmak için topladığını söyledi.
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