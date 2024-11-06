Hatay’da 2 katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından binanın tamamını sarmadan söndürüldü.

Olay, Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesinde bulunan 2 katlı bir dükkanın üst katında meydana geldi. Yangını fark eden yabancı uyruklu ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yatak odasında bulunan elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken evde maddi hasar oluştu.