BOLU (İHA) – Bolu’nun Gerede ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev küle döndü.

Olay, gece saatlerinde Eymür köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burgucu Mahallesi üzerinde bulunan Cemali D.’ye ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Gerede Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Alevler kısa süre içerisinde tüm evi sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.