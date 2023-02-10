Adıyaman’da enkaz altındaki 2 kardeş, ekipler tarafından 88 saat sonra kurtarıldı.

Adıyaman’da enkaz altındaki 2 kardeş, ekipler tarafından 88 saat sonra kurtarıldı.

Adıyaman’da Yeni Mahalle Aşiyan Sitesi’nde ikamet eden Havalimanı Müdür Yardımcısı Mehmet Zincirkiran’ın enkaz altında kalan çocukları 7 yaşındaki Elif ve 14 yaşındaki Kadir, 88 saat sonra enkazın altından kurtarıldı. 2 kardeş, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) Batman ve Rize Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Depremzedeleri ısıtmak için güçlerini birleştirdiler: Varilden ilk sobalar yolda Depremzedeleri ısıtmak için güçlerini birleştirdiler: Varilden ilk sobalar yolda

DHMİ ARFF Teşkilatı, Türkiye genelinde 700’ü aşkın gönüllü personeli ile depremin ilk gününden bu yana canla başla mücadele enkaz altına kalanları kurtarmak için mücadele ediyor.