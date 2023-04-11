Girişimci ve üretici kadınlar, el emeği ürünlerini bu kez depremzede vatandaşlar için sergileyecek. “2. Kadın Emeği Festivali Atakum’da” etkinliği 15-20 Nisan 2023 tarihleri arasında Atakum Kent Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Atakum Belediyesi, Karadeniz Yeni Ufuklar Derneği, Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Özgecan Kadın Merkezi iş birliği ile geliri depremzede vatandaşlar yararına kullanılmak üzere “2. Kadın Emeği Festivali Atakum’da” etkinliği düzenleniyor. Atakum Kent Meydanı’nda 15-20 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikte Samsun genelindeki girişimci ve üretici kadınlar, el emeği ürünlerini depremden etkilenen vatandaşlar için pazarla buluşturacak. Festival programında söyleşiler, sanat ve etkinlik atölyeleri, çocuklara yönelik tiyatro gösterisi, yüz boyama, Atakum Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu’nun konseri, hediye çekilişleri, canlı müzik, Cumhuriyet Kadın Bandosu’nun gösterisi gibi birçok etkinlik yer alıyor. Etkinlikler dizisi 6 gün boyunca 11.00-23.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalde ürünlerini sergilemek isteyen kadınlar, internet üzerinden başvuru formunu doldurarak ücretsiz stant alabilecekler. Başvurular,13 Nisan Perşembe günü saat 24.00’e kadar devam edecek.