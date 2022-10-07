Türkiye’de bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Karavan Festivali, Kilyos’ta başladı. Festivalde, karavan tutkunları ve bu kültürün bir parçası olmak isteyenler bir araya geldi. Çeşit çeşit karavanların yer aldığı festival, pazar gününe devam edecek.

Türkiye’de bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Karavan Festivali, Kilyos’ta başladı. Festivalde, karavan tutkunları ve bu kültürün bir parçası olmak isteyenler bir araya geldi. Çeşit çeşit karavanların yer aldığı festival, pazar gününe devam edecek.

2. İstanbul Karavan Festivali, Kilyos’ta başladı. Karavan tutkunlarının bir araya geldiği festival, renkli görüntülere sahne oldu. Rengarenk karavanların yer aldığı festivalde atlı okçuluk ve zipline gibi eğlenceli etkinlikler de yapılıyor. Festivalde, doğada hayatta kalma söyleşileri ve çeşitli konserler de düzenlenecek.

Evcil hayvanlarıyla birlikte karavanlarında yaşayan çift, deneyimlerini anlattı

Köpekleriyle birlikte festivale katılan ve bir süredir karavanda yaşayan Lütfiye ve Cem çifti, karavan hayatlarıyla ilgili deneyimlerini paylaştı. 14 Şubat’ta yola çıktıkların söyleyen genç çift, "Yola devam ederken daha çok rota gezebilmek için rotamıza kahve satarak devam ettik. Uygun bulduğumuz alanlarda, festivallerde kahve satışı gerçekleştirerek orada bir süre kalıp, bir sonraki rotamıza ona göre gidiyoruz. Aktif olarak 12 Şubat’tan beri yoldayız. Bu aracımızla yaklaşık 25 bin kilometre yol yaptık. Aracımız çok eski, çok fazla yolda kalma maceralarımız oluyor. Yollara köpeğimizle birlikte üçümüz devam ediyoruz. Latte, yola çıktığımızda 80 günlüktü, karavanda büyüdü. Şu an İstanbul Karavan Festivali’ndeyiz. Etkinliğin birincisi de harika geçmişti. Bunun da öyle geçeceğini ümit ediyoruz" dedi.

Karavan hakkındaki tüm detaylar bu festivalde

Doğada Yaşam Okulu Kurucusu Serhat Akbel, festival hakkında, "Bugün İstanbul Karavan Festivali’nin ilk günü. Karavanı olanlar, karavanı merak edenler, karavan hakkında bilgi almak isteyenlerin toplandığı bir festival. İlkini mayıs ayında yapmıştık, şimdi ikincisini yapıyoruz. Sezon kapanışı olduğu için İstanbul karavancıları artık dönüş yapıyor ve bir araya geliyoruz. Yaklaşık 150 tane karavanımız oluyor. Binlerce kişi festivale geliyor ve karavan hakkındaki bütün detayları burada öğrenebiliyorlar" diye konuştu.

"Bu alan, aynı zamanda bir eğitim alanı"

Festivalin bir eğitim alanı olduğunu belirten Akbel, "Alanımızın içerisinde sabit karavanlar için bir bölümümüz var. Aynı zamanda yeni trend olan tiny house’lar ile ilgili bölümümüz de var. Hem stant alanımızda tiny house firmaları var hem de buranın içerisinde yıl boyu kullanabileceğimiz alanlar var. Bu alan, aynı zamanda bir eğitim alanı. Özellikle çocukların ve gençlerin doğru bilgilerle doğaya çıkması, hem kendilerini hem de doğayı koruyabilmeleri için eğitimler aldıkları bir tesis" şeklinde konuştu.

Akbel, "Karavanınız yok ve karavan hayatını merak ediyorsanız bu festival tam sizin için. Karavan firmalarından karavan kiralayabilirsiniz, bu alanda kalabilirsiniz. Kalmak için şartlarınız uygun değilse de günlük olarak gelip burada karavan kullananlardan, karavan firmalarından, eğitmenlerden doğru bilgileri alarak uygun karavanı seçmek için bilgiler alabilirsiniz. Doğada hayatta kalma, ateş yakma, muhtemel bir orman yangınına nasıl müdahale edilmesi gerektiği gibi çeşitli konularda eğitim alabilirsiniz. Etkinlik alanımızda zipline ve çeşitli atölyelerimiz var. Ailecek gelip hafta sonunuzu mutlu bir şekilde geçirebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Festival, pazar gününe kadar misafirlerini ağırlayacak.