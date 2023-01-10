Denizli’nin Serinhisar ilçesinde süt ürünlerinde çalışan işçileri taşıyan, 2 işçinin öldüğü, 2’si ağır 14 işçinin ise yaralandığı kazada hurdaya dönen midibüsün enkazı kaldırıldı. Gizli buzlanma nedeniyle aynı bölgede meydana gelen 3 ayrı kazada ise 1 kişi yaralandı.

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde süt ürünlerinde çalışan işçileri taşıyan, 2 işçinin öldüğü, 2’si ağır 14 işçinin ise yaralandığı kazada hurdaya dönen midibüsün enkazı kaldırıldı. Gizli buzlanma nedeniyle aynı bölgede meydana gelen 3 ayrı kazada ise 1 kişi yaralandı.

Antalya - Denizli karayolunda meydana gelen trafik kazasında, Denizli il merkezinden aldığı işçileri, Acıpayam’da faaliyet gösteren Tarım Kredi Süt Ürünleri A.Ş.’ye götürmekte olan Ramazan Ç. idaresindeki 20 Y 4132 plakalı midibüs, gizli buzlanmanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen midibüs, içindeki işçilerle beraber yaklaşık 60 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazada işçilerden Fatma Öztürk ve Burak Aslankıran olay yerinde hayatını kaybederken, 2’si ağır 14 kişiyi ise yaralandı.

Sürüklenen midibüsün yolun bir bölümünü ulaşıma kapatması nedeniyle, karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Hurdaya dönen işçi servisi, ekiplerin çalışmaların tamamlanmasının ardından yaklaşık 2 saat sonra yoldan kaldırıldı. Önemli bir güzergah olan karayolu, temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Aynı bölgede 3 kaza daha meydana geldi

Gizli buzlanmanın neden olduğu, 2 işçinin öldüğü, 2’si ağır 14 işçinin ise ağır yaralandığı kazanın yaşandığı bölgede, aynı anlarda 3 ayrı kaza daha meydana geldi. Kontrolden çıkan 20 AAL 626 plakalı otomobil yoğun sağındaki su kanalına düşerken, 33 ACE 047 plakalı tır ise yolun solundaki bankette asılı kaldı. Aynı anlarda meydana gelen son kazada ise yoldan çıkan 20 K 3407 plakalı kamyonet 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Büyük maddi hasarın oluştuğu kazalarda20 K 3407 plakalı kamyonetin sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, diğer sürücüler ise kazalardan yara almadan kurtuldu.