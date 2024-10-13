Hatay’da şantiyede 2 işçinin bıçaklanarak öldüğü kavganın inşaattaki anlaşmazlıktan olayı başladığı ortaya çıktı.

Olay, Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi’nde bulunan inşaat şantiyesinde yaşandı. İşçiler arasında yaşanan iş konusundaki anlaşmazlık bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda, 2 grup arasında kavga yaşandı. Yaşanan kavgada, Sedat Apuhan ve Tayfun Bozkuş isimli 2 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı. Yaralı işçinin durumunun kritik olduğu öğrenilirken polis ekipleri hastanede geniş güvenlik önlemi aldı. Kavgada vefat eden 2 Ağrılı işçinin cenazesiyse gece saatlerinde yakınları tarafından teslim alındığı ve Patnos ilçesinde defnedileceği öğrenildi.