Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 2. İnönü Zaferi’nin 102’inci yıl dönümü nedeniyle İnönü Savaşları Şehitliği’nde yapılacak anma töreni için tüm hazırlıkların tamamlandığı söyledi.

Başkan Bakkalcıoğlu, ekipler tarafından Akpınar Mahallesi’nde bulunan ve İnönü Savaşlarının geçtiği bölgede yer alan şehitlik içerisinde genel temizlik çalışması yapıldığını belirtti. Bakkalcıoğlu, “Çalışmalar çerçevesinde yürüyüş yolları ve şehitlikler süpürülerek temizlendi. Ayrıca şehitliğin duvarları boyanarak daha bakımlı hale getirildi. 1 Nisan 2023 Cumartesi günü yapılacak anma törenleri ilk olarak saat 12.30’da Metristepe Zafer Anıtı’nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunması, saygı atışı ve Şeref Defterinin imzalanması ile başlayacak. Ardından saat 13.30’da Bozüyük İnönü Savaşları Şehitliği’nde devam edecek Anma Programı’nda anıta protokol tarafından çelenkler sunularak saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşımız okunacak ve saygı atışı yapılacak. Programın devamında öğrenciler tarafından okunacak şiirler ile protokol üyeleri tarafından yapılacak konuşmalar yer alırken Kur’an-ı Kerim Tilaveti okunarak şehitlerimiz için dua edilecek. Anma programı Şehitlik Defteri’nin imzalanması ve şehitlik ziyareti ile sona erecek” şeklinde bilgi verdi.