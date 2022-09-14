Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Velioğlu köyünde 2 gündür kayıp olan yaşlı adam kurtarma ekipleri tarafından ormanlık alanda bulundu.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Velioğlu köyünde 2 gündür kayıp olan yaşlı adam kurtarma ekipleri tarafından ormanlık alanda bulundu.

Velioğlu köyünde 13 Eylül tarihinde akşam saatlerinde evinden çıkan 73 yaşındaki İbrahim Topçu geri dönmeyince yakınları durumu ekiplere bildirdi. AFAD ekipleri gece saatlerinde olay yerine intikal ederek arama kurtarma çalışmalarına başladı. Vatandaşlarında katıldığı arama kurtarma çalışmalarında 2 gündür kayıp olan 73 yaşındaki İbrahim Topçu köy yakınındaki ormanlık alanda sağ olarak bulundu. 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan sağlık muayenesinin ardından Topçu ailesine teslim edildi.