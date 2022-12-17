Şanlıurfa’da telefonla 2 günde bin 900 kişiyi dolandırmak amacıyla arayan ve 9 kişiyi 2 milyon 800 bin lira dolandırdığı belirlenen 3 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa’da telefonla 2 günde bin 900 kişiyi dolandırmak amacıyla arayan ve 9 kişiyi 2 milyon 800 bin lira dolandırdığı belirlenen 3 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, asker, hakim ya da savcı olarak tanıtarak, 2 gün içinde bin 900 kişiyi dolandırmak amacıyla aradıkları, 9 kişiyi 2 milyon 800 bin lira dolandırdığı belirlenen 3 zanlının yakalaması için çalışma başlattı. Çalışma çerçevesinde gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 3 zanlı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, dolandırıcılık olaylarında kullanılan ve içerisinde adres sorgu programı bulunan bir adet laptop, 11 cep telefonu, 12 sim kart, 13 cep telefonu bataryası, flaş bellek, tabanca ile telefonlara ait çok sayıda hafıza kartı ve sim bloğu ele geçirildi.