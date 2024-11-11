10 Kasım Atatürk’ü Anma programı dolayısıyla Afyonkarahisar’da düzenlenen Satranç Turnuvası, Çiğiltepe Spor Salonu’nda büyük bir coşku ve heyecan içerisinde tamamlandı.

Turnuvaya, farklı yaş gruplarından çok sayıda sporcu katıldı. İki gün süren müsabakaların sona ermesinin ardından, başarılı sporcular ödüllerini düzenlenen törenle aldı. Başarılı olan sporculara ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, İl Nüfus Müdürü Erkan Tanyeri ve Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi.