Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itile 6 düzensiz göçmen kurtarılırken, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik kurtarma botu sevk edildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aynı botta bulunan 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.