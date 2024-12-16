Kocaeli’nin İzmit ilçesinde biri tıp öğrencisi, diğeri makine mühendisi olan iki gencin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 20 Haziran’da Ömer Türkçakal Bulvarı’nda meydana geldi. Gökhan K. (33) hakimiyetindeki 41 GK 691 plakalı cip, Sıla A. (20) idaresindeki 41 ACR 774 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan cip, kaldırımda yürüyen Muhammed Ali Kraan (24) ile Ayber Erkut’a (21) çarparak takla attı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde 2 gencin hayatını kaybettiğini belirledi. 2 gence çarpan cip sürücüsü Gökhan K. ve kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen Sıla A. ile İsmail O. (38) isimli sürücüler tutuklandı. Kısa bir süre tutuklu bulunan sürücüler serbest bırakılırken, avukatların yaptığı itiraz üzerine İsmail O. yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında yakalama kararı bulunan Gökhan K. ise 4 ay sonra yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kazada hayatını kaybeden Muhammed Ali Kraan’ın Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olduğu ve özel bir firmada işe başladığı; Ayber Erkut’un ise yurt dışında 2 yıl tıp eğitimi aldığı ancak bu yıl ülkesine geri dönerek üniversite sınavına hazırlandığı öğrenildi.

Raporda asli ve tali kusurlu oldukları belirlenmişti

Geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’nin hazırladığı raporda İsmail O. ve Sıla A’nın asli kusurlu, Gökhan K’nin ise tali kusurlu olduğu öğrenilmiş ancak mahkeme heyeti, Trafik Bilirkişi Raporu ile Adli Tıp Kurumu (ATK) Trafik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan rapor arasında çelişki bulunması nedeniyle Adli Tıp Kurumu Üst Kurulu’nda rapor hazırlanmasını talep etmişti.

Olaya ilişkin güvenlik kamerası ortaya çıktı

Öte yandan, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Muhammed Ali Kraan ve Ayber Erkut’un kaldırımda yürürken kamera açısından çıktığı, o sırada İsmail O’nun 81 ACC 964 plakalı aracıyla bağlantı yoluna bağlandığı anlar yer aldı. Ayrıca görüntülerde, Gökhan K.’nin 41 GK 691 plakalı cipiyle selektör yakarak hızla geldiği ve iki şeritli yolda Sıla A. dahil 3 aracın aynı hizada olduğu ve cipin kontrolden çıkarak kaza yaptığı görüldü.