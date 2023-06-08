Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi’nin 2. Genç Dijital Girişimcilik Akademisi, gençlerin diji performans sunumları ile sona erdi. Kollektif Kariyer Merkezi’nde kendilerine sunulan fırsatlarla esnaflara dijital dönüşüm danışmanlığı yapan gençler esnaflarla çıktıkları bu eğitici ve keyifli yolculukları sunumlarında paylaştı.

Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi proje yürütücüsü olduğu Genç Dijital Girişimcilik Akademisi ikinci mezunlarını verdi. Kollektif Kariyer Merkezi’nin kendilerine eğitim ve danışmanlık verdiği genç girişimciler, esnaf ve yatırımcılarla bir araya geldikleri akademide onlara dijital danışmanlık yaptı. Esnafların dijital dünya ile tanışmaları, sosyal medya hesaplarının açılıp yönetilmesi, içerik hazırlanması, e-ticaret ile tanıştırılmaları ve e-ticaret yapmaları, iş planlarının oluşturulması gibi birçok konuda mentörlük veren genç girişimciler süreçlerini akademi finalinde paylaştı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Projemizin paydaşları Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği (BİSİAD) ve Bursa Reklamcılar Derneği’ne (BRD) teşekkür ederim. Bugüne kadar 2 adet akademi döneminde toplamda 60 genç e-ticaret ve dijital pazarlama alanında eğitime tabi tutuldu. 20 adet işletmeye gençler aracılığı ile ücretsiz dijital dönüşüm danışmanlığı verildi. ‘Eğit, Donat, İşe Yerleştir veya Girişimci Yap’ sloganımız artık uygulanabilir bir iş modeli oldu. Gururluyuz. Gençlerimiz Gürsu ve Bursa esnafının dijital danışmanları olurken, esnafımıza da kazandırıyoruz. Bu çok kıymetli” dedi.

BEBKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, “Gürsu Belediyemizin projelerini yakinen takip ediyoruz. Gençleri hedef alan çok kıymetli işleri ve projeleri mevcut. Kendileri ile işbirliği yapmaktan mutluyuz. Gençler için birlikte üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Girişimcilik ile eğitim almak isteyen gençlerin Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezine başvurmaları yeterli oluyor. Akademi çerçevesine alınan gençler hem sahada hem de dijitalde birbirinden farklı eğitimler alıp, kariyerlerine yön verebiliyor.