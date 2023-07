Gemlik Belediyesi tarafından, Eşref Kolçak anısına bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Gemlik Film Festivali büyük coşkuyla başladı. Zeytindalı Meydanı’nda festival boyunca ziyaretçilere açık olacak ‘’Cumhuriyet’in 100. Yılında Sinema Teknolojileri Sergisi’’nin açılışına; Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, jüri üyeleri Ezel Akay, Güven Kıraç, Eyüp Boz, Yiğit Güralp, festival konukları Burcu Kara, Serdar Akar, Erkan Can, Gonca Vuslateri ve Cezmi Baskın, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç katıldı. Açılışı yapan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ‘’Eşref Kolçak anısına düzenlediğimiz 2.Gemlik Film Festivalimiz hepimize hayırlı olsun. "Cumhuriyetin 100. Yılında Sinema Teknolojileri Sergisi" dört gün boyunca açık olacak. Festivalde emeği geçen ekip arkadaşlarıma, tüm emekçilere, katkı sunan ve destek veren tüm sanatçılara teşekkür ederim. Üstüne ekleyerek festivalimizi geleneksel hale getirmek istiyoruz. Gemlik halkına festivale sahip çıktıkları için ayrıca teşekkür ediyorum.’’ dedi.

İlk gün programı, Zeytindalı Meydanı’nda gerçekleşen‘’Beynelminel’’ filminin gösterimiyle devam etti. Film sonrası, Cezmi Baskın ve Gonca Vuslateri’ye, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ve oyuncu Burcu Kara tarafından ‘’Sevgi Ödülü’’ ve Gemlik’in simgelerinden zeytin fidesi takdim edildi.

Sertaslan, ‘’Ömrünü sanat uğruna tüketen sanatçılarımıza sevgi ödülü vermek istedik. Sevgiden bahsedebiliyor olmak kıymetli.’’ dedi. Gemlikli olan oyuncu Burcu Kara ise ‘’Bir Gemlikli olarak burada olmak çok güzel. Böyle sanata düşkün bir yerde olmaktan çok mutluyum.’’ dedi.

Cezmi Baskın ve Gonca Vuslateri, ödül töreni sonrası, Başak Koç moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide Gemliklilerle buluştu. Etkinlik alanını dolduran yüzlerce katılımcının oluşturduğu kalabalık, Baskın ve Vuslateri’ye büyük ilgi gösterdi.

Cezmi Baskın ‘’Sevgisiz bir dünyada yaşadığımız kat’i. Bizim avantajımız sevdiğimiz işi, sevdiğimiz insanlarla, sevdiğimiz biçimde yapmak. O yüzden bu sevgi benim açımdan sonsuza kadar sürecek. Biz hayatımızda yüzlerce rol oynadık ve hepsi bizim için baş tacı karakterlerdi ama bunların üzerimize yapışması bizi çok hırpalıyor.’’ dedi. Dijitalleşme ile ilgili görüşlerini de paylaşan Baskın, ‘’Dijitalleşme denen bir hikayenin içindeyiz. Sanatımızı ne kadar etkiledi ya da etkilemedi hala tartışıyoruz. İnsan ilişkileri, insanlara ulaşma konusunda faydaları oldu. Sosyal medya gibi Ama bu arada insanların telefonlarıyla olan aşklarına engel olamadı.’’ dedi.

‘’Beynelminel’’ filminin kendisi için öneminden de söz eden Baskın, ‘’Beynelminel’’ filmi, şimdiye kadar oynadığım filmler arasında benim için birinci sırada. Benim için prestij filmidir. O dönemin filmleri daha acılı kanlı, sertli filmlerdi ama bu filmin özelliği; yumuşak ve zekice kurgulanmış bir müzik ve senaryo içermesiydi. Böyle filmler insanı düşünmeye sevk ediyor. Hindistan’da ödül aldı. Demek ki onlara da dokundu.’’ dedi.

Oyunculukta herkesin bir metodu olduğunu belirten sanatçı ‘’Ben gözlemciliği, insanların içine bakmayı, düşüncelerini tahmin etmeyi seviyorum. Bütün herkes benim laboratuvarımda. Kalbimde ve heybemde insan biriktiriyorum, duygu biriktiriyorum. Sonra bu duyguları yan yana sıraladığımda, rol dediğimiz büyük sınav başarılıyor.’’ dedi.

Her rolün kendisi için önemli olduğunu belirten sanatçı ‘’Hayat o kadar büyük bir mozaik ki hangi birini seçeyim. Her rol benim için önemlidir. Ben küçük rolleri de kabul ediyorum. Küçücük roller ufuklar açar.’’ dedi. Baskın kısa filmlerin önemine vurgu yaparak ‘’Kısa filmler sinemanın şiiridir. Kısa film 5 dakikada bir roman kadar etkilidir. Küçük roller de iyi oynanır ve iyi tahlil edilirse bence başrol kadar önemlidir.’’ dedi.

Gonca Vuslateri ‘’Meral Okay kariyerimin başlangıcının, başlangıcıdır benim için. Arkadaşımdan numarasını çalıp cesaretimi toplayıp aramıştım. Meral Hanım’ın odasından içeri girdim ve ellerimi yiyordum. Bana baktı ve ‘’Ellerini yeme ve şu saçına başına düzen ver.’’ dedi. Bir daha kontağımız kesilmedi. Bana istediğim an ona ulaşma imkanı verdi, ben de onu suistimal etmedim. Normalde bu tür cesarette bulunamam ama bununla gurur duyuyorum.’’ dedi.

Vuslateri, Yalan Dünya dizisinde canlandırdığı karakterlerle ilgili ise ‘’Eylem karakteri çok sevildi, Vasfiye Teyze ile ünlü oldum. Her yere sızdı, her kapıdan içeri girdi ve her girdiği evde tanıdık buldu kendine.’’ dedi.

Vuslateri, oyunculuk eğitiminin öneminden söz ederken duygularını ‘’Oyunculuğa her zaman naif ve duygusal bir yerden bakamadım. Asker çocuğuyum aynı eğitimin farklı katı versiyonunu konservatuvarda gördüm. Çok terledim, çok ustadan fırça yedim ama çok da değdi. Her meslek böyledir usta çırak ilişkisi vardır. Kafama vura vura yetiştiren hocalarım, şimdi kafama vura vura beni düştüğüm yerden kaldırır haldeler. O eğitilmem içindir bilirim.’’ diyerek ifade etti.

İlk gün programı Türk Halk Müziği’nin değerli isimlerinden Hüseyin Turan’ın konseriyle sona erdi. Bu festival ‘’Türkiye’nin yüz akı festivallerinden birisi.’’ diyen Turan’ın şarkılarına, meydanı dolduran binlerce Gemlikli hep bir ağızdan eşlik etti.

Birbirinden özel konukların katılımıyla devam edecek festivalde; Türk Sineması’ndan seçkin film gösterimleri, sergiler, konserler ve söyleşiler yer alacak.