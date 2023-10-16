Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen 2 yolcu gemisi, 2 bin 4 turist getirdi.

Bahamalar bayraklı 159 metre boyundaki Star Legend, Kuşadası Limanı’ndan Bodrum’a geldi. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 270 yolcu ve 199 personel bulunuyor. Gemi, akşam saatlerinde Santorini Limanı’na hareket edecek.

İlçeye gelen diğer gemi ise Panama bayraklı 275 metre boyundaki MSC Sinfonia. Gemide ağırlıklı olarak İtalyan olmak üzere 1734 yolcu ve 723 de mürettebat var. Dev gemi, gece saatlerinde Yunanistan’ın Heraklion Limanı’na hareket edecek.