Güney Marmara’nın en büyük canlı hayvan pazarına sahip Mustafakemalpaşa’da 2. Geleneksel Koyun Keçi ve Ekipmanları Tanıtım Organizasyonu çevre ilçe ve illerden ilgi gördü. Teknoloji ile hayvancılığı buluşturan tanıtım organizasyona gösterilen yoğun ilgiye teşekkür eden Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ülkenin geleceği dediği tarım ve hayvancılık için yoğun mesai harcamaya devam edeceklerini bildirdi.

Güney Marmara’nın en büyük canlı hayvan pazarına sahip Mustafakemalpaşa’da 2. Geleneksel Koyun Keçi ve Ekipmanları Tanıtım Organizasyonu çevre ilçe ve illerden ilgi gördü. Teknoloji ile hayvancılığı buluşturan tanıtım organizasyona gösterilen yoğun ilgiye teşekkür eden Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ülkenin geleceği dediği tarım ve hayvancılık için yoğun mesai harcamaya devam edeceklerini bildirdi.

Geliri şehit ailelerine bağışlanmak üzere yapılan koyun mezatı kıran kırana geçerken, 2 gün süren Koyun Keçi Tanıtımı ve Ekipmanları Organizasyonu, Bursa Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Mustafakemalpaşa Ziraat Odası Başkanlığı’nın katkılarıyla gerçekleştirildi.

Mehter Takımının herkesin göğsünü kabartan gösterisi ile başlayan organizasyon 7’den 70’e tüm hayvan severlere ev sahipliği yaptı. Mustafakemalpaşa Belediyesi, özellikle çocuklar ve gençlerin tarımın önemini kavramaları ve ilgilerini çekmek için birçok etkinlik gerçekleştirdi. Bir birinden sevimli kuzuları sevmeye doyamayan çocuklar için organizasyon alanında ikramlar ve oyun parkurları kuruldu. Tüm etkinlikleri en ince detayına kadar planlayan Mustafakemalpaşa Belediyesi, misafirlerinden tam not aldı.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ‘’ İşte tüm bu güzellikleri sizlerle paylaşabilmemiz için böyle fuarlarımızın önemi büyük. 2. Geleneksel Koyun Keçi ve Ekipmanları Tanıtım Organizasyonu’na ev sahipliği ve Kaymakamlığımız ile paydaş olmaktan son derece mutluyum. Hayvan üreticisi ve dolaylı olarak bu sektörden kazanım sağlayan tüm paydaşlar bu etkinlikte bir araya gelerek verimli diyaloglar gerçekleştirdi. Bizler de sektörün sorun ya da beklentilerini notlar alarak, hem hükümet yetkililerimize hem bölge dinamiklerimize iletip günün sonunda Mustafakemalpaşa’nın hayrına işlere imza atacağız.’’ dedi..

Tüm padokları gezen Başkan Kanar, besiciler ile birlikte istişarelerle bulunup, doğal keçi sütü, keçi peyniri tadımlarını yapıp, gelen misafirlerine coğrafi tescilli Mustafakemalpaşa Peynir Tatlısı ikramı yapmayı unutmadı.