Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden en çok etkilenen illerden olan Gaziantep’te özellikle kırık ve ezilmeler nedeniyle hastanelere yoğun başvuru oldu. Hastane lobisi sedyelerle dolarken Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Kalender, doktor arkadaşıyla birlikte 20 saatte 50’den fazla ameliyat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden en çok etkilenen illerden olan Gaziantep’te özellikle kırık ve ezilmeler nedeniyle hastanelere yoğun başvuru oldu. Hastane lobisi sedyelerle dolarken Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Kalender, doktor arkadaşıyla birlikte 20 saatte 50’den fazla ameliyat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Pandeminin ardından depremde de özellikle doktorlar büyük bir fedakarlık örneği gösterdi. Kendi ailelerini bırakan doktorlar hastaların imdadına koştu. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde özellikle kırık ve ezilmelerden dolayı hastanelere yoğun başvuru oldu. Hastanelere koşan doktor ve sağlık çalışanları depremin ilk saatinden itibaren görevlerine başladı. Medical Point Gaziantep Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Kalender, depremin ilk saatinden itibaren ailesini bırakarak hastaneye koştuğunu ve bir doktor arkadaşıyla artçı depremlerin sarstığı ameliyathanede 20 saatte 50’den fazla ameliyat gerçekleştirdiklerini söyledi.

“Alanımızda iki doktorduk 50’den fazla ameliyat yaptık”

Deprem günü kendi alanındaki diğer doktor arkadaşıyla birlikte 50’den fazla ameliyat gerçekleştirdiklerini ifade eden Medical Point Gaziantep Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Kalender, “Gece evimizde herkes gibi uyuyorduk. Depremle birlikte kalkıp ailemle dışarıya çıktık. Daha sonra hastanemi aradım ’hasta geliyor mu’ diye sordum. Hastanemizden hastalar geliyor haberini aldıktan sonra hemen hastaneye gittim. Sabah saat 05.00 civarı hastanedeydim. Bütün doktor ve çalışanlar gelmişti. Sabah hastanemizde çalışmaya başladık. Özellikle kemik kırığı, ezilmeler çok geldi onların tedavisini yaptık. Ezilme sonrası şişmeler çok oldu. Çok kötü ezilmeler vardı onları kesmek zorunda kaldık. Kendi alanımızda 2 kişiydik o gün 50’den fazla ameliyat gerçekleştirdik. Özellikle bacak yaralanması çok oldu. Maalesef geç kalan ve ağır ezilen hastaların kol ya da bacaklarını kesmek zorunda kaldık. Ama maalesef buda bir tedavi yöntemidir” dedi.

“Sallana sallana ameliyatlarımızı gerçekleştirdik”

Deprem günü artçılar devam ederken ameliyatta olduklarını belirten Dr. Kalender, “Artçılar yaşanırken ameliyatlarımızı yapıyorduk. 2’inci 7.6’lık deprem sırasında da ameliyattaydık. Sallana sallana ameliyatlarımızı gerçekleştirdik. Çünkü bırakıp kaçamazdık. Çok şükür hastanemiz ayakta kaldı. Zaman nasıl geçti anlamadık. Gece 01.00’de hastaneden çıktım. Bütün sallantıları hissettik. Ölürsek hastamızla beraber öleceğiz” şeklinde konuştu.

“Ailemizi düşünecek fırsatımız olmadı”

Kendi ailelerini düşünecek zamanlarının olmadığını vurgulayan Dr. Kalender, “Ailemizi düşünecek fırsatımız olmadı. Her sallantı sonrası ailem arıyordu. İyi misin diyorlardı. İyiyiz diyorduk. Ameliyatlarımıza devam ediyorduk. Çocuklarım çok korkuyordu” diye konuştu.