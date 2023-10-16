Antalya’nın Kaş ilçesinde 8. Doğantaş Hasat ve Bal Şenliği gerçekleştirildi. 2 dakikada 2 kilogram bal yiyerek yarışmanın birincisi olan Adem Tatlıkulak, “Bu balın değişik bir tadı var, insanın iştahını açıyor, daha olsa yiyecektim” dedi.

Kaş Belediyesinin Türkiye’nin önde gelen bal üretim merkezlerinden Doğantaş Mahallesi’nde düzenlediği şenlik, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte, bal yeme yarışması ve konserler gerçekleştirildi.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Bal Ormanı Meydanı’nda yaptığı konuşmada, şenlik ile Doğantaş balının tanıtılmasının, bilinmesinin ve pazarının artırılmasının amaçlandığını söyledi.

“Bölgemizde üretilen yöresel ürünleri turizmle buluşturacağız”

Yöresel ürünlerin önemine dikkat çeken Başkan Mutlu Ulutaş, “Kaymakamlık ve belediye iş birliğinde ‘Yöresel Ürünler Turizmle Buluşuyor’ projesi çerçevesinde teşhir alanları oluşturuyoruz. Özellikle Kalkan bölgesinde bir teşhir alanı tamamlanmak üzere, yakın zamanda açılışını yapacağız. Kaş’ta da yakın zamanda böyle bir alan yapacağız. Bu alanda Barak kilimi, Doğantaş balı, Köyre tahini, Kasaba tarhanası, Margaz üzümü gibi bölgemizde üretilen özel ürünleri turizmle buluşturacağız. Tarımsal üretim yapan hemşehrimiz, vatandaşımız, köylümüz, ürünlerini turizmde değerlendirebilecek, pazarlayabilecek. Bunun önünü açıyoruz. Bu ürünleri, bu şekildeki etkinliklerle tanıtıyoruz. Biz yerel yönetim, belediye olarak, üreticinin her daim yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

“İlçemizde hizmetler yapıyoruz, yatırımlarımıza devam ediyoruz”

Başkan Ulutaş, Kaş’ın 2 bin 231 kilometrekare alana sahip büyük bir coğrafya olduğunu, bölgedeki ihtiyaçlara göre hizmet verdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Köylerimizin genel ihtiyacı olan yol, su, elektrik ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Karadağ’dan buraya geniş bir yol yapıyoruz. Keklik Alanı yolunu hizmete açtık, yaklaşık 8 kilometrelik bir etabı bitirdik. Ortabağ, Gürsu tarafında sıcak asfalt çalışması yaptık. Yıllardır Kaş’ın özlemi olan Kaş-Gömbe yolunu başlattık, çalışmalar devam ediyor. Kasaba Barajı’yla ilgili yerleşim konusundaki sorun çözülmeye çalışılıyor, bununla ilgili süreç devam ediyor. Barajı yaptığımız zaman buradaki tarımsal üretim, hak ettiği yere taşınacak. İlçemizin birçok noktasında çeşitli hizmetler yapıyoruz, yatırımlarımıza devam ediyoruz. Önemli olan, sizlersiniz. Sizlerin yanımızda olduğunuzu bilmek, sizlere hizmetkar olarak çalışmaya devam etmek, önemli. Bugüne kadar vermiş olduğunuz destekler için teşekkür ediyorum. İnşallah çalışmaya, hizmet etmeye devam ediyoruz.”

"Bal yeme yarışması ve konserler gerçekleşti"

Şenlik bünyesinde iki kategoride bal yeme yarışması yapıldı. Erkeklerde birinci Adem Tatlıkulak, ikinci Ahmet Güzeloğlu, üçüncü Abdurrahman Gül oldu. Kadınlarda ise Fadime Aşkın birinci olurken, Saliha Akdeniz ikinci, Aysel Güzeloğlu üçüncü sırada yer aldı.

Doğantaş’tan yarışmaya katılan Adem Tatlıkulak, yarışma sonunda yaptığı açıklamada, “Şenlikte 4 kez üst üste birinci oldum. Arıcılıkla uğraşıyorum. Bu balın değişik bir tadı var. İnsanın iştahını açıyor, daha olsa yiyecektim. Kazandığım için mutluyum” dedi.

Burdur-Ağlasun’dan yarışmaya katılan Fadime Aşkın ise, “Kazanabileceğimi zannetmiyordum ama kazandım. Balı yerken zorlanmadım, bir sıkıntı olmadı. Balın tadı çok hafifti. Başardığım için çok memnunum” diye konuştu.

Yarışma sonucunda dereceye girenlere gram altın ve bal verildi. Şenlikte, sanatçılar Çiğdem Gül ve Hasan Yılmaz ile Komedi Dans Üçlüsü sahne aldı. Konserlere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca, üreticiler de stant açarak mahallede üretilen balı sergiledi ve satış yaptı.

Şenlikte; İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Erol, kamu kurum ve kuruluşlarının, siyasi partilerin temsilcileri, belediye meclis üyeleri, oda başkanları, Doğantaş Mahalle Muhtarı Ali Karataş ile Elmalı Mehteran Takımı ve Korkuteli Halk Eğitimi Folklor Ekibi de yer aldı.