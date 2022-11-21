Olayla alakalı soruşturma sürerken, zanlının evi güvenlik güçlerince boşaltıldı. Olayın olduğu bölgeye il merkezinden de çevik kuvvet takviyesi yapıldı.

Gemlik’te sabah saatlerinde yaşanan olayda, iddiaya göre husumetli olduğu komşusu Emrah Atmaca’yı işinden evine döndüğü sırada evinin önünde silahla vurarak öldüren Hüseyin Ü., olayın ardından gözaltına alınarak Gemlik Adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı. Zanlı, planlayarak kasten adam öldürmek suçundan tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi.

Bursa’da husumetli olduğu 2 çocuk babası olan komşusunu evinin önünde vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

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