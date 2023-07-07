Denizli’nin Sarayköy ilçesinde bir gün önce kayıp başvurusu yapılan ve tarım işçileri tarafından yol kenarında park halindeki aracında cansız bedeni bulunan sürücünün, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Olay, Sarayköy ilçesine bağlı Ahmetli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah erken saatlerde bölgedeki tarlara çalışmaya giden tarım işçileri, yol kenarında park halinde olan 07 ADA 563 plakalı hafif ticari aracın içinde yarı çıplak halde bir kişinin hareketsiz bir şekilde durduğunu fark etti. Yolcu koltuğunda oturan kişinin seslere tepki vermemesi üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım talep edildi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, yaptıkları kontroller sonucu şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

İncelemeler sonucunda, ölen kişinin evli ve 2 çocuk babası Ali Sert olduğu tespit edildi. Sert’in cansız bedeni otopsi için adli tıp morguna gönderildi. Yapılan ilk incelemede kalp krizi nedeniyle öldüğü tespit edilen Sert’ten 1 gündür haber alamayan ailesinin, cansız bedeninin bulunmasından saatler önce kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Otopsi işlemleri tamamlanan Sert’in cenazesi, Buldan ilçesine bağlı Oğuz Mahallesi’nde toprağa verildi.