Adana’nın Ceyhan ilçesinde 2 çocuk annesi kadın, eşinin yeğeni tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Olay, ilçeye bağlı İbrahim Mete Bulvarı’ndaki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, silah sesleri duyan bina sakinleri polise haber verdi. Olay yerine giden ekipler Derya Şengül’ü (43) yerde kanlar içinde buldu. 3 kurşunla vurulduğu tespit edilen Şengül’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesi sonrasında Şengül’ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polisin çalışmasında cinayeti işleyen kişinin çocukluğundan bu yana yanında büyüttüğü eşinin öz yeğeni M.Ş. (28) olduğu belirlendi. M.Ş’nin öldürdüğü Şengül’ü de annesi gibi gördüğü için ’Anne’ diye hitap ettiği belirtildi.

Olaydan sonra kaçan şüpheliyi polisin yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattığı bildirildi.