Mersin’de İsmet İnönü Bulvarının (2. Çevre Yolu) devamında Vatan Caddesinden Çeşmeli Otobanına bağlayacak olan 9.7 kilometrelik yol çalışmasının ilk etabı olan 980 metrelik bölüm tamamlanarak trafiğe açıldı.

Proje ve çalışma hakkında bilgi veren Yol Bakım, Onarım ve Asfalt Dairesi Kalite Kontrol Şube Müdürlüğü mühendislerinden Serkan Bayazıt, “2. Çevreyolunu devam ettiren bir proje. Bu projemiz Çeşme Otobanına kadar devam edecek. Projemiz toplamda 9.7 kilometre uzunluğunda olup şu anda 980 metrelik kısmını hazırlayıp trafiği açmış bulunuyoruz. Ayrıca 140 metre uzunluğunda da Eski Köy Caddesine bağlanan kısmı da tamamlayarak sürücülerin kullanımına sunduk” dedi.

Proje hakkında

Tamamı 9.7 kilometre olan projede, hizmete alınan Vatan Caddesinin devamı niteliğindeki kısım 980 metre uzunluğunda, 35 metre genişliğindedir. Sürücülerin kullanımına açılan bu yolun devamında, Eski Mezitli olarak adlandırılan güzergahtan 140 metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde bağlantı yolu açılarak Eski Köy Caddesine bağlantı yolu açılmıştır.