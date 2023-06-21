Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Teknoloji Transfer Ofisi(TTO) koordinasyonunda, İnsansız Hava Aracı(İHA) Atölyesi desteğiyle 2. BŞEÜ Model Uçak İmalat Günü etkinliği düzenlendi.

Merkez yerleşkede bulunan Genç Ofiste düzenlenen etkinliğe BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cenk Karakurt ile Gençlik ve Spor Bilecik İl Müdürü Yasin Özdemir katıldı.Etkinlik; Üniversitenin Teknoloji Transfer Ofisi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Türk Hava Kurumu İl Temsilciliği destekleriyle gerçekleşti.

Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Öztürk’ün koordinatörlüğünü yürüttüğü etkinlikte, fotoblok karton ve balsa ağacından en düşük maliyetli RC Model Uçak Olan F22 imalatı yapıldı. Bilgi Edebali uçağının yeni versiyonu olan raptor modelinin tanıtıldığı etkinlikte, öğrenciler 25 adet model uçak imalatı gerçekleştirdi.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Kompozit Atölyesinde İHA üreterek gençleri havacılıkla buluşturduklarını belirten ve eğitime katılan öğrencilerin birer model uçak sahibi olduklarını söyleyen Doç. Dr. Öztürk, “Fazla talep oluştu. Bu yüzden eğitimleri günlere ve gruplara ayırdık. Her grupta 25-30 öğrencinin katılımını sağlayarak, öğrencilere bir modül uçak nasıl yapılır ve uçuş nasıl gerçekleştirilir konularında bilgiler aktarıyoruz. Eğitimlere, uçak mühendisliği ve pilotaj üzerine gençlerimiz katıldı. Aynı zamanda meslek lisesinden eli iş tutan, ülkenin geleceğine, teknolojiye katkı sağlayacak bireyler olacak gençler bu eğitimlerde bulundular. Özellikle havacılık ve savunma alanında ülkemizin son yıllardaki gelişmişlik seviyesini gördükleri için bu bir hevesle katılım sağlıyorlar. Aynı zamanda down sendromlu çocuklarımız da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öğretmenleri eşliğinde modül uçak yaptı. Onları da uçuşa hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.