Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, ilçede misafirlerini ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, farklı etkinliklerle ilçenin doğa ve kültürel güzelliklerini gün yüzüne çıkartacaklarını söyledi.

Karabük Bisiklet Derneği’nin (KARBİSDER), Eflani Belediye Başkanı ev sahipliğinde “Saklı Güzellikler Diyarı Eflani” temasıyla bu yıl ikincisini düzenlediği Bisiklet Festivali tamamlandı. Organizasyonun ikinci gününde bisiklet severler Uluyayla güzergahında 65 kilometre pedal çevirdi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.