Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2 bin yıllık tarihi olan antik Hierapolis kentindeki tiyatroda 1000 öğrenciyle Cumhuriyet’in 100. yılı nedeniyle klip çekti. Klipte koro halinde şarkı söyleyen öğrenciler, 100. Yıl koreografisi oluşturdu.

Türkiye’nin dört bir tarafında olduğu gibi Denizli’de de Cumhuriyet’in 100. Yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de bu çerçevede 100. Yıl klibi hazırladı.

2 bin yıllık tarihi bulunan Hierapolis kentindeki antik tiyatroya ve Pamukkale travertenlerine giden yaklaşık bin öğrenci burada “Cumhuriyet Güneşi, Yaşatır Memleketi” şarkısını söyledi. 100. Yıl tişörtleri ve Türk bayraklarıyla donanan minikler, beyaz travertenlerin eşiğinde yürüdü. 3 dakika 22 saniyelik klip 100. Yıla ithaf edildi.

“100. Yıl kutlamaları son sürat devam edecek”

Klibin çekimine ilişkin açıklama yapan Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, “Tüm ülkemiz genelinde olduğu gibi Cumhuriyet’imizin 100. Yıl kutlamaları dünyanın ve Türkiye’mizin ülkemizin incisi Pamukkale’mizde de Denizli’mizde de büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Burada tarihi 2 bin yıllık geçmişe dayanan antik tiyatromuzda ve Türkiye’mizin incisi Pamukkale’mizde bine yakın öğrenci ve öğretmenimizle birlikte klibi oluşturduk. Buradaki amacımız çocuklarımızda Cumhuriyet’imizin bilincini oluşturmak, Cumhuriyetimizin ilelebet süreceğini, bununla ilgili çalışmaların bilincini ve sorumluluğunu çocuklarımıza yüklemektir. Başta sayın bakanımızın ve bakanlığımızın yönlendirmesiyle bu çalışmaları ilimizde yürütüyoruz. İnşallah Cumhuriyet’imizin 100. Yıl kutlamaları tüm ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de son sürat tüm hızıyla devam edecek. Ben tüm emeği geçen öğretmen meslektaşlarımızı, öğrencilerimizi tebrik ediyorum, inşallah cumhuriyetimiz, devletimiz ilelebet var olsun” dedi.

“İlçemizin ve ilimizin tanıtımı olmasını istedik”

Klibin çekiminde görev alan Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenlerinden Nermin Kalmış ise, “Cumhuriyet’in 100. yılı çerçevesinde Pamukkale’de bir çekim yaptık. Çocuklarımızla güzel bir etkinlik olsun, bir anı kalsın istedik. Hem ilimizin hem ilçemizin güzel bir tanıtım olsun istedik. Denizli’de Pamukkale çok önemli. Bu yüzden de hem de çocuklarımız beyaz cennetimiz görsün. Burada o duyguyu yaşasın istedik” dedi.

Öğretmen Dilek Taşkın da, ”Cumhuriyet’in 100. Yılı kapsamında biz ilçe Milli Eğitim olarak hem ilçemizin tanıtımı hem ilimizin tanıtımı anlamında bu projeyi hayata geçirdik. En güzel proje Pamukkale’de gerçekleşebilirdi. O duyguyu hep birlikte çocuklarla bu projede yaşadık” diye konuştu.

Klipte görev alan öğrencilerden Irmak Polat ve Esin Koçoğlu ise, “Bu projede yer almaktan dolayı çok mutluyuz. Klip çok güzeldi. Böyle tarihi yerlerde klip çekmek çok güzel oldu” diye konuştular.