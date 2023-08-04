DÜZCE (İHA) – Batı Karadeniz’in Efes’i olarak bilinen ve 2 bin yıllık tarihi ile dikkat çeken Prusias Ad Hypium antik kentinde ilk çini sergisi açıldı.

Düzce’nin Konuralp bölgesinde bulunan Prusias Ad Hypium Antik Kenti, 2 bin yıllık tarihi boyunca ilk kez çini sergisini ağırladı. Çini sanatçısı Harun Agah Altay tarafından hazırlanan sergide, antik kentin kazı çalışmaları çerçevesinde bulunan eser, figür ve motiflerin yer aldığı çiniler büyük dikkat çekti. Sergi 6 Ağustos’a kadar açık kalacak. Çini Sanatçısı Harun Agah Altay, “Tılsım literatürde büyülü ortam, atmosfer gibi oluyor. Bizde Konuralp’in Antik Tiyatro’nun büyüsüne ziyaretçilerin kapılması için buradaki figürleri, buradaki bitkisel motifleri çini üzerine işlemek istedik. 15 yıldır Düzce’de ki tüm resmi kurumlarda Çini sanatının eğitimini veriyorum. Konuralp’te kazı çalışmalarında çıkan motifleri ve figürleri çini sanatı ile buluşturmak istedik. 30 eser çalışma oldu. Yaklaşık 2 yıl çalıştım. Bereket heykeli, zafer tanrıçası, medusa başı gibi Konuralp antik kentinde yer alan Apollon başı gibi yeni çıkan bazı bulguların figürlerini çini tabaklara ve panolara işledik” şeklinde konuştu.

“Antik Tiyatro’da 2 bin yıl sonra ilk sergi”

Konuralp antik kentinde ilk kez bir çini sergisi açıldığını vurgulayan Altay, çini sanatının Anadolu’da bin yıldır, Düzce’de de 15 yıldır yapıldığını belirterek "Bizde Konuralp Antik Tiyatro’da bu tılsımlı atmosferi bir sergi ile taçlandırmak istedik. Antik tiyatro’da 2 bin yıl sonra ilk kez bir kişisel çini sergisi açılıyor. 15 yıldır bu sanatın içerisindeyim. Benimde ilk sergim. Hem 2 bin yıl sonra ilk kez açılan bir çini sergisi hem de Düzce’de açılan ilk çini sergisi büyük bir önem taşıyor” dedi.

“Ortalama 6 ayda insanlara çini sanatını sıfırdan öğretebiliyoruz”

Çini yapmak isteyenlere ortalama 6 ayda eğitim verdiklerini vurgulayan Altay, “Çini yapabilmek kişinin performansına göre değişiyor. 3 ay eğitim verdiğim ve çok güzel çalışmalar yapan kursiyerlerim de oldu. 1 yıl boyunca eğitim verdiğim ama çok fazla çalışmalar yapamayan kursiyerlerim de oldu. Ama ortalama 6 aylık bir eğitim ile insanlara çini sanatını sıfırdan öğretebiliyoruz” ifadelerini kullandı.