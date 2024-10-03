HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, “Kırsalda Bir Değişim Hikayesi Yazılıyor” projesi çerçevesinde 2 bin rakımda yürüyerek öğrencilere okul çantalarını ulaştırdı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın himayelerinde yürütülen “Kırsalda Bir Değişim Hikayesi Yazılıyor” projesi çerçevesinde Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından okul çantalarının dağıtımı devam ediyor. Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, kurum personeliyle beraber ilçeye 30 kilometre uzaklıktaki 2 bin rakımda yer alan Ortaç köyünde öğrencilere okul çantalarını hediye etti.

Açıklamalarda bulunan Ortaç Köyü Muhtarı Nejdet Derinsu, “Kırsalda Bir Değişim Hikayesi Yazılıyor” projesi çerçevesinde Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit ve beraberindekilerin köye geldiklerini belirterek, “Okumuzda öğrencilere çantalar hediye edildi. İnşallah bu güzel davranış tüm kurumlara yansır. Emeği geçen bakanlığımıza teşekkür ediyoruz” dedi.