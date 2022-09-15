DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi tarafından 2 bin öğrenciye kırtasiye malzemesi desteği verildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi tarafından 2 bin öğrenciye kırtasiye malzemesi desteği verildi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün talimatıyla başlatılan proje çerçevesinde, 2 bin öğrenci için hazırlanan kırtasiye malzemeleri ailelere teslim edildi. 56 mahalle genelinde ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören öğrencilere yönelik gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde öğrenci belgeleriyle birlikte Sosyal İşler Müdürlüğü’ne başvuruda bulunan aileler, içerisinde kırtasiye malzemesi bulunan okul çantalarını teslim alabiliyor.

"Eğitim konusundaki hassasiyetimiz sürüyor"

Taleplerin yoğunluğuna göre kırtasiye malzemesi dağıtımına yönelik sayıyı artırmak istediklerini bildiren Faruk Özlü, "Düzce Belediyesi olarak eğitim konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Bir yandan okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi konusundaki çalışmalarımız ilerlerken, diğer yandan da öğrenci ve ailelerine verdiğimiz desteği sürdürüyoruz. Yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte her yıl olduğu gibi ailelerimizin kırtasiye masraflarına destek oluyoruz. Bu yıl çıtayı biraz daha yükselterek 2 bin yavrumuza çanta ve kırtasiye malzemesi hediye ediyoruz. Eğitim dönemi süresince bu desteklerimizi devam ettirme gayreti içerisinde olacağız. Hayırseverlerimizi de Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz üzerinden eğitim bağışında bulunmaya davet ediyorum. Yeni eğitim döneminin başta öğrencilerimize, ailelerine ve eğitimcilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.