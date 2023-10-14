Bilecik’te Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırım programında yer alan 2 bin kişilik Yüksek Öğrenim Yurdu yapımında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bilecik’te 368 milyon 800 bin TL bedelle ikmal ihalesi yapılan projenin toplam 20 bin metrekare alanda yapılacak olan yurdun çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Yüklenici firmaya yer teslimi yapılan işin tamamlanıp, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde öğrencilere hizmet vermesi planlanıyor. İçerisinde 1 adet sosyal tesis, 3 adet yurt bloğu, 1 adet giriş kontrol noktası, 1 adet trafo binası barındıracak olan yurt 2 bin öğrenciye ev sahipliği yapacak. Mevcut yurtlarda 4 bin kapasite ile hizmet verilirken inşaat tamamlandığında toplam kapasite 6 bine ulaşacak. Bilecik’in uzun yıllar ihtiyacını karşılayacak olan öğrenci yurt barınma kapasitesine ulaşılacak olup, başvuru yapan öğrencilerin tamamı yurtlara yerleştirilmesi planlanıyor. İnşaat çalışmaları aralıksız devam eden yurtta tüm imkânlar seferber ediliyor. Büyük bir özveri ile devam edilen projenin en iyi şekilde ve zamanında hizmet verebilmesi adına bütün kontrol ve denetlemeleri Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılıyor.