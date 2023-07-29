DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından son 1 ay içerisinde il genelinde hayvanlara 2 bin 5 aşı yapıldı.

Düzce’de hayvanlara büyükbaş ve küçükbaş şap, brusellozu ve veba aşısı çalışması devam ediyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından il genelinde 420 adet büyükbaş hayvana proje çerçevesinde Şap aşısı, 283 adet büyükbaş hayvana sığır brusellozu aşısı, 537 adet küçükbaş hayvana koyun-keçi brusellozu aşısı, 765 adet küçükbaş hayvana koyun keçi vebası aşısı olmak üzere toplamda 2 bin 5 hayvana aşı yapıldı.