Düzce Belediyesi sosyal belediyecilik uygulamalarıyla ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü olmaya devam ediyor. Çalışmalarda 2 bin aileye, çocuklar başta olmak üzere bot ve mont desteği sağlanmaya başladı.

Düzce Belediyesi sosyal belediyecilik uygulamalarıyla ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü olmaya devam ediyor. Çalışmalarda 2 bin aileye, çocuklar başta olmak üzere bot ve mont desteği sağlanmaya başladı.

Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, kış mevsimi yaklaşırken sosyal destek çalışmalarını hızlandırdı. Geçen yıl bin 200 aileye yapılan bot ve mont kampanyası bu yıl 2 bin aileye yeniden yapılmaya başladı. Hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü olan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, kayıtlı olan aileler ve özellikle çocuklar başta olmak üzere başvuranlara bir “bir bot, bir mont” desteğine başladı.

Her yıl ihtiyaç sahiplerine desteklerini artırarak sürdüren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Bahçeşehir Bölgesi’nde bulunan Hayır Çarşısı’na müracaat eden ihtiyaç sahiplerine bot ve mont yardımının devam edeceğine dikkat çekti. Yapılan açıklamada; önceliğin çocukların ihtiyaçlarının karşılanması olduğu ifade edilirken ailelerin gerekli belgelerle başvuru yapmasının yeterli olduğu belirtildi.