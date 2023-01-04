Bitlis’te bu yıl beklenen kar yağışının olmamasından dolayı müsabakalara hazırlanamayan kayaklı koşu takımı sporcuları, 2 bin 948 rakımlı Nemrut Krater Gölü zirvesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis’te bu yıl beklenen kar yağışının olmamasından dolayı müsabakalara hazırlanamayan kayaklı koşu takımı sporcuları, 2 bin 948 rakımlı Nemrut Krater Gölü zirvesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Her yıl 10 metre kar yağışı alarak Türkiye’nin en çok kar alan ili olan Bitlis’te bu yıl beklenen karın olmaması nedeniyle müsabakalara hazırlanamayan kayaklı koşu takımı sporcuları, antrenman için çareyi 2 bin 948 rakımlı Nemrut Krater Gölü’nün zirvesine çıkmakta buldu. Türkiye Kayak Federasyonu faaliyet programı çerçevesinde düzenlenecek yarışmalara katılacak sporcular, bu yıl kente yağmayan kardan dolayı müsabakalara dünyanın ikinci büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü zirvesinde hazırlanıyor. Biri kadın 3 erkek olmak üzere 4 milli takım kayak antrenörü gözetiminde kondisyon ve koşu çalışması yapan 40 kayaklı koşu sporcusu, antrenmanlarını karın yoğun olduğu yüksek kesimlerde yapmaya çalışıyor. Kente 21 kilometre uzaklıkta bulunan ve bölgede yaşanan soğuk havaya aldırış etmeyen sporcular, antrenörleri eşliğinde muhteşem Tatvan, Van Gölü ve Nemrut Kraterine karşı kayak yapma imkanı buluyor. Eşsiz manzaraya karşı çalışmalarını sürdüren sporcuların hedefi ise katılacakları müsabakalarda şampiyon olmak.

Kent merkezinde kar yağmadığından dolayı yüksek rakımlı Nemrut’un zirvesinde çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Milli Kayaklı Koşu Antrenörü Muhammet Can Kurtkan, “Bitlis Kayaklı Koşu Takımı olarak bu sezon merkezde kar olmadığından dolayı 2 bin 948 rakımlı dünyanın ikinci büyük krater gölünün zirvesinde koşu antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Bugün 5’i kadın 20’si erkek olmak üzere 25 sporcu ile antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl kış sezonunda yapılacak müsabakalara hazırlanıyoruz. İddialıyız ve hedefimiz büyük. Bu yıl inşallah Bitlis’ten Türkiye şampiyonu çıkaracağız. İnşallah güzel bir sezon geçiririz. Hafta içi çocuklar okula gittiği için merkezde saat 16.00’dan sonra tekerlekli kayak üzerinde çalıştırıyoruz. Hafta sonu karın yağdığı Nemrut’un zirvesine çıkarak günde 2 saat antrenmanlarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Antrenmanların güzel geçtiğini belirten Milli Sporcu Murat Elkatmış ise “Bitlis’te şu anda kar yağışı olmadığı için Nemrut’un zirvesinde antrenman yapıyoruz. Sporcu arkadaşlarımız ile beraber kış sezonundaki yarışmalara hazırlanıyoruz. 3-18 Ocak tarihleri arasında Bolu Gerede’de milli takım kampımız var. Orada yarışmalara hazırlanacağız. Antrenmanlarımız şu an iyi gidiyor. Normalde bizim pistimiz Tatvan’da bulunan El Aman Hanı Kayak Merkeziydi. Fakat merkeze kar yağmadığı için Nemrut’un zirvesinde antrenman yapıyoruz. Kış sezonuna daha iyi girebilmek için Nemrut’ta sürdürüyoruz. Antrenörlerimiz ile beraber güzel geçiyor. Önümüzde birinci ve ikinci etap Türkiye şampiyonası olmak üzere 3 yarışma var. Şu anda o yarışlara hazırlanıyoruz. Hedef Türkiye şampiyonası ve iddialıyız. İyi bir sonuç çıkaracağımıza inanıyoruz” dedi.

2022 yılında okullar arası düzenlenen yarışmada dünya şampiyonasına katılmayı hak kazandığını söyleyen sporcu Baran Demir de, “2022-2023 yılında okullar arası yapılan yarışmada dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandım. Ülkemi ve ilimi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum. 16 yaşındayım ve 4 yıldır bu sporu yapıyorum. Şu anda yüksek rakımlı Nemrut’ta antrenman yapıyoruz ve hocalarımız ile beraber çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Sporcu İslam Demir ise Türkiye şampiyonası için Nemrut’ta hazırlık yaptıklarını belirterek, “Hafta içi merkezde koşarken hafta sonları da Nemrut’a gelip kayıyoruz. 18 yaşındayım ve 9 yıldır bu sporu yapıyorum. Hedefim Türkiye şampiyonu olmak ve bunun için de çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.