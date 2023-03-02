Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2 bin 849 depremzede öğrenciye okullarını açtı.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2 bin 849 depremzede öğrenciye okullarını açtı.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası toplam 2 bin 849 depremzede öğrenciye kapılarını açtı. İl Müdürlüğü ayrıca kent merkezi başta olmak üzere ilçelere yerleştirdiği öğrenci rakamlarını da açıkladı. Tepebaşı bin 448 öğrenciye ev sahipliği yaparken; Odunpazarı bin 204, İnönü 3, Mihalgazi 3, Sarıcakaya 19, Alpu 18, Beylikova 13, Mihalıççık 9, Günyüzü 1, Sivrihisar 77, Mahmudiye 8 ve Seyitgazi ise 28 afetzedeye okullarını açtı.

E-Okul sistemi üzerinden de öğrencilerin nakil işlemlerini tamamladıklarını belirten yetkililer, eğitime kalınan yerden devam edileceğini ve depremin yaralarını birlikte sarılacağını da ifade etti.

(ÖZEL) Eskişehir ilkbahara yüksek sıcaklıkla başladı (ÖZEL) Eskişehir ilkbahara yüksek sıcaklıkla başladı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 1-7 Mart Deprem Haftası vesilesiyle, depremde hayatını kaybeden vatandaşları saygı ve saygı rahmetle anarak; yaralılar için de acil şifalar diledi.