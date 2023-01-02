Samsun’da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda 2 bin 616 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, 143 araç ise trafikten men edildi.

Samsun’da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda 2 bin 616 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, 143 araç ise trafikten men edildi.

30 Aralık 2022 Cuma saat 08.00 ile 2 Ocak Pazartesi günü saat 08.00 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ile devriye ekipleri tarafından şüpheli araç ve şahıslara karşı yapılan denetimler ile sabit yol uygulaması ve şok uygulamalarda birçok suç ve suç unsuruna rastlanıldı.

271 adet sahte para ele geçirildi

Denetimlerde 31 bin 635 şahsın GBT sorgusu yapılarak 74 aranan şahıs yakalandı. 1 şahıs gözaltına alındı. 17 şahsa adli, 55 şahsa idari işlem yapıldı. 221 iş yeri kontrol edilerek 5 iş yerine işlem yapıldı. 11 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 5 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca 202 adet mermi, 60 adet kesici/delici alete el konuldu. 271 adet 37 bin 400 TL değerinde sahte para, 11,35 g kannabinoid, 132,77 g metamfetamin, 34,48 g esrar, 831 adet sentetik ecza, 3 adet esrarlı sigara, 8 adet ekstazi, 12 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 4 bin 400 TL uyuşturucu parası ele geçirildi.

Trafik ve asayiş yönünden 14 bin 833 araç ve sürücü de kontrol edildi. 2 bin 616 araç ve sürücüye cezai işlem uygulanırken, 143 araç da trafikten men edildi.