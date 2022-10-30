Bitlis şehir merkezinin tam ortasında yer alan ve 2 bin 500 yıllık tarihe sahip Bitlis Kalesi’nde yeni surlar ve yürüyüş yolları yapılıyor.

Bitlis şehir merkezinin tam ortasında yer alan ve 2 bin 500 yıllık tarihe sahip Bitlis Kalesi’nde yeni surlar ve yürüyüş yolları yapılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen çalışmalar çerçevesinde 2 bin 500 yıllık kalenin eksik taşlarının tamamlanması ve 2 seyir terası ile yürüyüş yolunun yapımına başlandı. Kalenin çeşitli kısımlarına ahşaptan yapılacak olan yürüyüş yolları sayesinde kaleyi ve şehir merkezini görmek isteyen vatandaşlar buradan kuş bakışı Bitlis’in tarihini seyredebilecek.

Bitlis Kalesi’nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Vali Oktay Çağatay, kuzey surlarındaki restorasyon ile ziyaretçiler için yapımına başlanılan yürüyüş yolu çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Çağatay, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehrin ortasında bulunan 2 bin 500 yıllık bir kalenin eksik taşlarının tamamlanması ve kalede 2 seyir terası ile yürüyüş yolunun yapımına başladıklarını söyledi. Kalede yürütülen arkeolojik kazıların uzun sürdüğünü anlatan Vali Çağatay, "Bu süreçte kalemizin ziyarete açılabilmesi ve vatandaşlarımızın rahatça gezebilmeleri için ahşaptan yürüyüş yolu yapıyoruz. Ahşap yürüyüş yolundan seyir terasına ulaşan vatandaşlarımız, yeni ıslah edilmiş deresini, muhteşem millet bahçemizi, tarihi 1500’lü yıllara uzanan 10 tarihi köprümüzü, yine 1500’lü yıllara uzanan hamamımızı, hanlarımızı ve 700’lü yılların ortalarında yapılmış tarihi Ulu Camimizi de buradan izleme fırsatı bulacak. Bitlis muhteşem bir şehir haline geldi. Muhteşem şehrin kalbinde de Bitlis Kalemiz yer alıyor. Bütün vatandaşlarımızı önümüzdeki ilkbahar aylarından itibaren Türkiye’nin yeni gözdesi ve yeni destinasyonunu görmeye ve bu güzellikleri birlikte yaşamaya davet ediyorum" dedi.

Kalenin zamanla yıprandığını belirten Çağatay, kalenin ön kısmında yenileme çalışmalarının yapıldığını arka tarafında da tabiat şartlarından dolayı göçme ve eksilme yaşandığını kaydetti. Çağatay, "Elimizdeki rölöve projelerle eksik taşların tamamını yenileyerek burayı bütün bir kale haline getiriyoruz. Önümüzdeki yıl bu restorasyonu tamamlayacağız. Yürüyüş yolu ve seyir teraslarını bu yılın sonuna kadar bitiriyoruz. Vatandaşlarımız kaleyi bu yıl rahat şekilde gezme imkanı bulacaklar" diye konuştu.