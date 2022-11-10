Muş İl Özel İdaresi ekipleri, yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle mevsimin ilk karla mücadelesini başlattı.

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle mevsimin ilk karla mücadelesini başlattı.

Muş’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 bin 500 rakımlı Kurtik Dağı bölgesinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler Grup Köy Yolunun Çavuştepe mevkisinde yol açma çalışması başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, yolu temizleyerek yeniden trafiğe açtı. Bölgede etkili olan tipi ve sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, ekipler ilerlemekte zor anlar yaşadı. Mevsimin ilk karla mücadele çalışmasına başladıklarını ifade eden iş makinesi operatörü Mustafa Özcan, ilk karla mücadele çalışmasını başlattıklarını belirterek, “Muş İl Özel İdaresi ekipleri olarak 2 bin 500 rakımlı Üçevler Grup Köy Yolu’nu açmaktayız. Köy ve mezralara ulaşım sağlıyoruz. Zorlu kar mücadelemiz devam ediyor. Bu şekilde de devam edecektir” dedi.