Bolu Belediyesi ilk sahur öncesi 2 bin 500 aileye ramazan pidesi dağıttı. Şehrin dört bir yanına dağılan ekipler, ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan pidelerini teslim etti.

Sosyal belediyecilik uygulamaları ile Bolu halkının her zaman yanında olan Bolu Belediyesi, Ramazan ayı başlangıcı sebebiyle, 2 bin 500 ailenin yüreğine dokunacak anlamlı bir çalışma yaptı. Halk Ekmek fırınında üretilen 5 bin adet ramazan pidesi, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın talimatıyla, bu gece ilk sahura kalkacak 2 bin 500 aileye dağıtıldı. 30 araç ve 100 personelden oluşan belediye ekipleri, önceden belirlenen adreslere giderek, Başkan Özcan’ın selamlarıyla, ramazan pidelerini ailelere teslim etti.

“Bolu Belediyesi her daim Bolu halkının yanında”

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz, çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Öncelikle tüm İslam alemin Ramazan ayı mübarek olsun. Hepimize hayırlı ramazanlar olsun inşallah. Biz Bolu Belediyesi olarak, 2 bin 500 aileye ilk sahurlarında sofralarına girmek adına 5 bin adet pide dağıtıyoruz. 100 personelimizle birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine pidelerini ulaştıracağız. Aynı zamanda Ramazan ayı boyunca Kent Meydanı’nda iftar çadırımız açık olacak. Tüm vatandaşlarımızı iftarlarını yapmak üzere buraya bekliyoruz. Hiç kimsemiz yok demeyin, Bolu Belediyesi her daim Bolu halkının yanında” ifadelerini kullandı.