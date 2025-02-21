Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yüksek kesimlerden sonra şehir merkezinde de etkili olan kar yağışına karşı küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolları açık tutuyor. 2 bin 321 personel ve 623 araç-iş makinesi ile il genelinde yaklaşık bin 750 kilometrelik yolda karla mücadele mesai sürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin yüksek kesimlerinde başlayan ve ilçelerin şehir merkezlerinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle yolların açık tutulması ve herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını 24 saat esasına göre sürdürüyor. Yol ve bakım dairesi başkanlığına bağlı Yol Bakım Timi ve A Takım, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ve İSU Genel Müdürlüğü ekiplerinden oluşan karla mücadele ekipleri, Sibirya üzerinden gelen ve "Altay kar fırtınası" olarak adlandırılan kar yağışından şehrin olumsuz etkilenmemesi için 2 bin 321 personel ve 623 araç-iş makinesi ile il genelinde yaklaşık bin 750 kilometrelik yolda karla mücadele için yoğun mesai harcıyor. Karla mücadele ekipleri, gece ve gündüz olmak üzere iki vardiyalı olarak görev yapıyor. Kartepe başta olmak üzere tüm ilçelerde ve kırsal mahallerde aralıksız kar küreme ve tuzlama çalışması yapan ekipler, kötü hava şartlarında vatandaşların sorun yaşamaması için karla mücadele ediyor.

Karla mücadele çalışmalarının sürdüğü bölgelerde ekiplerin daha hızlı müdahale edebilmesi için vatandaşlar araçlarını yol kenarlarına park etmemeleri konusunda uyarıldı.