Sivas’ta 2 bin 220 metre rakımlı Koççukuru Yaylası’nda koyun kırkım mesaisi başladı. Geleneksel yöntemlerle yapılan koyun kırkma işlemi dron ile havadan görüntülendi.

Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Korkut köyü sınırlarında bulunan ve Beydağı eteklerinde yer alan Koççukuru Yaylası’nda koyun kırkım işlemi başladı. 2 bin 220 metre rakıma sahip olan ve eşsiz doğasıyla görenleri büyüleyen yaylada küçükbaş hayvan besiciliği yapan vatandaşlar, yazın gelmesiyle koyunlarını kırkıyor. Yaklaşık 400 koyun kırklık makası ile yünlerinden kurtuluyor. Hayvanların gelişimi ve sıcaktan etkilenmemesi adına yapılan koyun kırkma işlemi dron ile havadan da görüntülendi.

İlçede küçükbaş hayvancılığın yaygın olduğunu söyleyen Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, “Bugün Korkut köyümüzün Beydağı’nda yaylasına geldik. Koyun kırkımı başladı. Korkut, ilçemizde koyunculuğu fazla olan bir köy. Koyun kırkım işlemi atalarımızda olduğu gibi ‘kırklık makası’ ile yapılır. Teknoloji gelişti, makinalar da var ama burada makas ile yapılıyor” dedi.

“Yünü değerlendiremiyoruz”

Koyunlarını kırkmaya başlayan Seyit Yılmaz, “Burası 2 bin 220 rakımda. Koyun kırkımı bu aylarda yapılıyor. Koyunun hem kendinin tavlanması, etlenmesi için hem de yünün üzerinden kalkması için mecburi bir şey. Ancak yünü değerlendiremiyoruz. Yünler eskiden kilim, halı, yatak, yorgan yapılıyordu. Şimdi hazır ürünler kullanılıyor, biz bu yünleri değerlendiremiyoruz, çöpe gidiyor. 400 koyunum var. Makasla günde 30, makine ile 70 ila 80 arası koyun kırkılıyor” dedi.