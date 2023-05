Çankırı Karatekin Üniversitesi Gelenekli Türk El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Bahar Çocuk Şenliği”nde çocuklara unutulmaz bir gün yaşatıldı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Gelenekli Türk El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin düzenlediği “Bahar Çocuk Şenliği”nin ikincisi, Uluyazı Kampüsü Tuzluk Cafe tören alanında gerçekleştirildi. Çankırı Valiliği, Çankırı Belediyesi, Çankırı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çankırı Yazarlar ve Sanatçılar Derneği’nin (ÇAYASAD) de paydaşı olduğu şenlikte, çocuklar gönüllerince eğlenmenin keyfini çıkardı.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlikte konuşan ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Bahar Çocuk Şenliği’nin ikincisini düzenlemekten dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ederek, “Bu etkinlik geleneksel hale gelecek. Bu anlamda çocuklarımızın ruhuna dokunan şenliğimiz için bize paydaşlık eden tüm kurum ve sivil toplum örgütlerine teşekkür ediyorum. Tüm çocuklarımıza iyi eğlenceler diliyorum” dedi.

Üniversite yönetimi olarak insanı odaklarına aldıklarını, insanın olduğu her ortam ve etkinlik için tüm imkanlarını seferber ettiklerini vurgulayan Rektör Çiftçi, “Tabii ki her şeyimiz, geleceğimiz olan çocuklarımız söz konusu olunca yaptığımız etkinliğin, harcadığımız enerjinin hazzı da keyfi de bir başka oluyor. Onları, ruhen, zihnen, bedenen ne kadar geliştirirsek geleceğimizi de o kadar garanti altına almış oluruz. Çocukların neşesinin, cıvıltısının yankılandığı bir dünya her zaman daha güzel olur. Ne mutlu bize ki, bu neşeye cıvıltıya, mutluluğa katkı sağlayıp ortak oluyoruz. Yaptığımız akademik dokunuşları sevgi, samimiyet ve huzur ile yaptığımızda ortaya güzel şeylerin çıkacağı muhakkaktır” diye konuştu.

Etkinliğe katılan Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazan Kaytez ve ÇAYASAD Başkanı Yüksel Aslan’ın konuşmalarının ardından 100’ün üzerinde çocuk sahnedeki yerini aldı. Öğrenciler, ÇAKÜ Gelenekli Türk El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Arzu Evecen eşliğinde yüz boyama, kaligrafi ve ebru ekinlikleri, drama etkinlikleri, balonla ritim faaliyetleri, müzikli masal anlatımı, halk oyunları gösterisi gibi birçok alanda kendilerini ifade etme ve eğlenme fırsatı buldu.

Üç saati aşan bu coşkulu ve renkli etkinlikte yüzler güldü, kalpler ısındı, umudun anlamı bir kez doruğa ulaştı.

Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, ÇAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Çiftçi ve akademisyenler de katıldı.