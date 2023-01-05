Trabzon’da sağlık çalışanlarının kadrajından “Doğumdan Yaşama İnsanımız” temalı fotoğraf sergisinde 2 aylık bebeğini kaybettikten sonra kansere yakalanan Berrin Demirci’nin fotoğrafları kanserle mücarele eden hastalar için örnek oldu.

Trabzon’da sağlık çalışanlarının kadrajından “Doğumdan Yaşama İnsanımız” temalı fotoğraf sergisinde 2 aylık bebeğini kaybettikten sonra kansere yakalanan Berrin Demirci’nin fotoğrafları kanserle mücarele eden hastalar için örnek oldu.

Trabzon’da sağlık çalışanlarının hastanelerde çektiği eserlerin yer aldığı “Doğumdan Yaşama İnsanımız” temalı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde yapılan açılışa Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ve sağlık çalışanları katıldı.

Serginin açılışında bir konuşma yapan Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, sağlık çalışanlarının motivasyonu ve morali için gayret gösterdiklerini belirterek, “Önümüze gelen tüm fırsatları değerlendiriyoruz. Her türlü organizasyonları yaptığımızda sağlık çalışanları çok daha ilerileri hedefliyor. Bu organizasyonları daha da çeşitlendirerek ortaya koymalıyız. Sağlık çalışanlarının moral ve motivasyona ihtiyacı var. Bu doğrultuda üzerimize düşeni yapma gayreti içinde oluyoruz. Katılımınız için teşekkür ediyorum” dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde ölümle karşı karşıya geldiğini belirterek Sağlıkçılar Parkı’nın 14 Mart tarihinde açılışının yapılacağını dile getirdi. Başkan Genç, “Sağlık çalışanları pandemi sürecinde elini taşın altına koymak tabirini bertaraf ederek bütün bedenini taşın altına koydular. Ölümle karşı karşıya çok yakın temas haline ulaştılar ama bir canı kurtarmak için bu bir görev sorumluluğun ötesinde bir inancın gereğidir. Bir vicdani sorumluluğun gereğidir. Erdoğdu mahallemizde 9,5 dönümlük alandaki parkımızın adını bu pandemi fedakarlığına istinaden tarihe de bir not düşmek adına sağlıkçılar parkı olarak adını koyduk. 14 Mart sağlıklarımızın sembol bir tarihinde açılışı gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman ise “Pandemi sürecinde 23 gün hasta yatmış bir arkadaşınız olarak, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarına birebir tanık oldum. Sağlık çalışanları, sağlık sektörünün bütün imkanlarıyla benim ve benim gibi hastaların yanında oldular. Yani bizlerin iyileşmesini sağlamak adına kendileri hasta olmaya adaylardı” dedi.

Önemli bir farkındalığa da dikkat çeken ve sağlıkta şiddet sözünü kesinlikle duymak istemediğini belirten Başkan Vekili Ataman, “Trabzon’da bir örnek sergileyerek, bu sergiyi sağlıkta şefkat ve sağlıkta şefkatin fotoğraflarının sergisi gibi değerlendirmek istiyorum. Bunu sağlık çalışanlarımızın bütünüyle hak ettiğini düşünüyorum. Öpülesi ellerinize sağlık. Allah hepinizden razı olsun” ifadelerini kullandı.

Kanser savaşçısı Berrin Demirci’nin hikayesi herkesi duygulandırdı

Serginin en çok dikkat çeken fotoğraflarından biri ise Trabzon’un Sürmene ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Berrin Demirci’nin kadraja yansıyan kareleri oldu. Berrin Demirci (46), 8 yıl önce 2 aylık kalp hastası çocuğu Muhammet Yahya’yı kaybetmesinin ardından kanser hastalığına yakalandı. Vücudunun çeşitli yerlerine yayılan kanserle mücadeleye yılmadan devam eden Demirci, bu savaşıyla herkese örnek oldu. Serginin açılışına katılarak, fotoğrafının önünde bir an bile olsun ayrılmayan Demirci, “Kanser değil biz güçlüyüz” vurgusu yaptı.

Çok mutlu olduğunu belirten Berrin Demirci, Bugünlerime hamdolsun. Benim gibi kanser hastaları devamlı savaşmayı öğrensin. Ayakta durmamız için savaşmamız lazım. 8 sene önce kalp hastası bir oğlum oldu. Tedavisine başlanmıştı bir anda kucağımda vefat etti. Onun peşinden bende kanser oldum. Önce göğsüme vurdu çok kitle vardı. Sonrasında kanser sıçradı. Kemoterapi ve ışın tedavileriyle beraber bunu aştım. Hep savaştım, hep mücadele ettim çünkü 3 tane daha çocuğum var. Onlar için savaştım. Benim gibi kanser hastaları içinde savaştım. Çünkü bir savaşçıyı gördükleri zaman düşenlerde ayağa kalkmak ister. Ben fazla yürüyemiyorum. Yürümem yasak. Fotoğrafım çok güzel. Çok duygulandım. Benimde insanlara bir faydam olsun. Ben savaşıyorsam onlarda savaşsın. Kanser değil biz güçlüyüz” dedi.