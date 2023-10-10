Geçtiğimiz Ağustos ayında kayıplara karışan epilepsi hastası yaşlı adam için arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Denizli’nin Buldan ilçesi Yeni Mahalle’de ikamet eden epilepsi hastası Dursun Ayre (63), geçtiğimiz Ağustos ayında ikamet ettiği evden gündüz saatlerinde ayrılarak bir daha geri dönmedi. Yakınların ihbarları üzerine yaşlı adam için oturduğu mahalle ve çevresinde arama çalışması başlatıldı. Polis, jandarma, AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Buldan ve çevre ilçelerde de hız kesmeden devam ederken gelen ihbarlar sonrasında Gölbaşı Mahallesi Karadere mevkiinde hız kazandığı öğrenildi.