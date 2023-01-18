Mersin’de 2 jandarma personelinin şehit olduğu, 1 mültecinin de hayatını kaybettiği kazada otobüs şoförü tutuklandı.

Kaza, dün sabaha karşı Tarsus-Pozantı Otoyolu Damlama bölgesinde meydana gelmişti. Alınan bilgiye göre, askeri personel ve mülteci taşıyan U.K. idaresindeki 21 BA 884 plakalı otobüs, aynı yönde seyreden R.S. yönetimindeki 31 AEK 926 çekici plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada 2 askeri personel şehit oldu, bir mülteci de hayatını kaybetti. 33 kişinin de yaralandığı kazada tır ve otobüs şoförü gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan tır sürücüsü Ramazan Sayıl adli kontrol şartıyla serbest kalırken, otobüs şoförü U.K. ise tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.