Tokat’ın tarihi sokaklarında kurulan “Eski Eşya Pazarı”, uygun fiyatları antika ve ikinci el ürünleriyle vatandaşların ilgisini çekiyor.

Tokat’ın Tarihi Sulu Sokak Çarşısı’nda her hafta kurulan pazar, iki asırlık geleneği yaşatmaya devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği pazarda, üretimi artık yapılmayan ya da sıfırı pahalı olan ürünler alıcılarını bekliyor. Sabahın erken saatlerinde açılan pazarda, antika eşyalardan ikinci el giysilere, tarım aletlerinden elektronik cihazlara kadar birçok ürün satışa sunuluyor. Özellikle kış aylarının gelmesiyle soba, soba borusu ve kovaları gibi ürünlere ilgi artarken, tamir işlerinde kullanılan araç ve gereçler de dikkat çekiyor. Alışverişe gelen vatandaşlar, uygun fiyatları ve geniş ürün çeşitliliği sayesinde aradıkları her şeyi bulabilmenin memnuniyetini yaşıyor. Cuma günleri kurulan pazar, bölge halkı için hem nostaljik bir alışveriş noktası hem de ekonomik bir alternatif sunuyor.