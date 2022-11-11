Afyonkarahisar’da otomobil ve kamyonetin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada bir aydınlatma direği ise yola devrilirken, kamyonetin taşıdığı camlar ise yola düşerek patladı.

Afyonkarahisar’da otomobil ve kamyonetin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada bir aydınlatma direği ise yola devrilirken, kamyonetin taşıdığı camlar ise yola düşerek patladı.

Kaza, kent merkezi Sahipata mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.H.K., 26 ADL 288 plakalı otomobil kavşağa dönmek istediği esnada sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybederek V.G.’nin kullandığı 03 ADV 346 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil ardından orta refüje çıkıp aydınlatma direğine çarparak yola devirdi.

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan V.G., Y.A. ve M.U.’yu hastaneye kaldırdı. Ancak yaralılardan ikisinin tedaviyi kabul etmedikleri öğrenildi. Kaza da ayrıca kamyonetin kasasında bulunan camlar ise yola düşerek patladı.

Kazaya esnasında yolun diğer şeridinden geçen ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 CBA 478 plakalı hafif ticari araç sürücüsü ise bir anda aracının hakimiyetini kaybederek yol ortasındaki refüje çarptı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.