Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi iş birliğinde 6-8 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 2. Antalya Uluslararası Bilim Forumu başladı. Bilim forumunda 3 gün boyunca alanında uzman bilim insanları “İklim Değişikliği, Çevre Krizi ve Göç” konularını ele alacak. Forumun ilk gününde Antalya’nın en kıymetli hazinesi olan çevre değerlerinin büyük risk altında olduğu vurgulanırken ‘Geleceği kurtaralım’ mesajı verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen Antalya Uluslararası Bilim Forumu, “İklim Değişikliği, Çevre Krizi ve Göç” başlığıyla Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda başladı. Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Sert, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, yurt içi ve yurt dışından 100’e yakın bilim insanı ve öğrenciler katıldı.

“İklim değişikliği ile ilgili önemli çalışmalar yaptık”

Bilim formunun açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Sert, iklim krizinden en çok etkilenecek kentlerden birinin Antalya olduğunu belirterek, Antalya’nın en kıymetli hazinesi olan çevre değerlerinin büyük risk altında olduğunu söyledi. Alacağımız önlemlerde her daim olduğu gibi pusulamız bilim diyen Başkan Vekili Osman Sert, “Göreve geldiğimiz günden bu yana Başkanımızın öncülüğünde iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konusunda pek çok başarılı çalışmaya imza attık. Nötr karbon hedefimizle tarım, turizm, peyzaj, ulaşım, altyapı, enerji gibi birçok alanda çevre odaklı, bilime ve tekniğe dayalı, ortak akılla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uzman ekibimiz ayrıca, bilim forumunda belediyemizin yerel ve uluslararası platformlardaki iş birlikleri ve yürütmekte olduğumuz Avrupa Birliği destekli projeler hakkında bilgilendirmelerde bulunacaklardır” dedi.

“Geleceği kurtaralım”

Rektör Yardımcısı Cengiz Toker ise son yıllarda Antalya’nın yüksek kesimlerindeki yaylalarında su kaynaklarının kuruduğuna dikkat çekerek, “Doğal su kuyularımız kurudu. 8-10 metreden sondajla çıkan sular artık, 80 metreden çıkmaya başladı. Tarımsal ve içme suyu açısından ilerleyen süreçlerde sıkıntılar bizi bekliyor. Bilimsel verilere göre ilerleyen yıllarda kuraklık ve yüksek sıcaklıklar olacak. Tez zamanda gerekli tedbirler alınmalıdır. Bu bilim forumuna çok önem veriyorum. Burada konuşulacak konular ve çözüm önerileri sunulacaktır. Yapılacak çalışmalarda bugünü değil, geleceği kurtaralım” diye konuştu.

Açılış konuşmalarından sonra Prof. Dr. Erol Esen başkanlığındaki ilk oturumda Prof. Dr. Hans-Liudger Deinel, “Kriz zamanlarında Sürdürülebilir Enerji ve Hareketliliğe Geçiş için İklim”, Daniela Carmela Cıcchella ise “İklim Eylemi için 2024-2030 Stratejik Planı” konularında bir sunum gerçekleştirdi. 2. Antalya Uluslararası Bilim Forumu’nda 7 Kasım Perşembe günü saat 10.30’da Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışması Lokman Atasoy, ‘Belediyelerin İklim Değişikliği Çalışmalarında İştirak Şirketleri ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliğinin Değerlendirilmesi’ konusunda bir sunum gerçekleştirecek. Belediyeler Panelinde ise yerel yönetimlerin iklim değişikliği mücadelesi ve adaptasyonda veri tabanlı çalışmaların önemi anlatılacak. 6-8 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek 2. Antalya Uluslararası Bilim Forumunda 3 gün boyunda farklı konuklar “İklim Değişikliği, Çevre Krizi ve Göç” konularını ele alacak.