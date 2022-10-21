Eskişehir’de 2 akrabasını tabancayla ateş ederek yaralayan ve olaydan 2 gün sonra jandarma ekiplerine teslim olan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir’de 2 akrabasını tabancayla ateş ederek yaralayan ve olaydan 2 gün sonra jandarma ekiplerine teslim olan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, 19 Ekim Çarşamba günü Eskişehir-Bursa kara yolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çukurhisar Mahallesi’nde yaşayan Emrah K. (33), husumetli olduğu akrabası Yunus K.’nin kullandığı otomobili çevreyolu üzerinde durdurdu. Arabanın dışından tabancayla ateş eden Emrah K., araçta bulunan Yunus K. (27) ve eşi Elif K.’yi (26) vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olayın ardından şüpheli Emrah K. kaçarken, yaralı çift 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli Emrah K., İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince takibe alındı. Kaçtığı aracı Çamlıca Mahallesi’nde terk eden şüpheli, olaydan 2 gün sonra Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı’na gelerek teslim oldu.

Hastanede tedavileri devam eden yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.