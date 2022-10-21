Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ile İktisadi Ekonomik Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD) ortaklığında Türk filozof Ahi Evran onuruna düzenlenen 2. Ahi Evran Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi açılış programı ile başladı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ile İktisadi Ekonomik Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD) ortaklığında Türk filozof Ahi Evran onuruna düzenlenen 2. Ahi Evran Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi açılış programı ile başladı.

Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezinde çevrimiçi ve yüz yüze gerçekleşecek olan kongreye, Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, İKSAD Başkanı Dr. Mustafa Latif Emek, dekanlar, müdürler, akademik ve idari personel, öğrenciler ve çok sayıda bilim insanı katıldı. Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya yaparak, kongre hakkında bilgiler verdi. Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen kongreye 260 uluslararası ve 257 Türk olmak üzere toplam 517 bilim insanın katıldığını anlatan Kazankaya, kongreyi gelenekselleştirerek her yıl düzenli olarak yapmayı planladıklarını belirtti. İKSAD Başkanı Dr. Mustafa Latif Emek’in İngilizce yaptığı konuşmasında kongre hakkında bilgiler vererek kongreye katılan katılımcılara teşekkür etti.

"Bilgi Üretimi Artık Bir Tercih Değil, Zorunluluktur"

Prof. Dr. Harpreet Kaur’un sunumunun ardından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, bilgi üretiminin tercih değil zorunluluk olduğunu söylediği konuşmasıyla alkış aldı. Karakaya, “Hayatı organize edecek, sektörü yönlendirecek bilgi üretimi artık bir tercih değil, zorunluluktur. Bilgi ile inşa edilmeyen toplumların projeleri ve çalışmaları el yordamının hatasıyla mutlaka hezimete uğruyor ve bu toplumlar dünya yarışında geri kalıyorlar. Bu anlamda artık ilmin sadece laboratuvarlarda, sınıflarda, kitaplarda ve defterlerde değil toplumun içerisinde yer almaya başladığı, toplumun kurallarına çözüm ürettiği ve ‘bilgi güçtür’ ifadesinin anlam bulduğu bir süreci yaşamak zorundayız" dedi. Ahilik değerlerinin geçerliliğini sürdürme çalışmalarının devam ettiğini aktaran Prof. Dr. Vatan Karakaya, kültürlerin kendine has endemik taraflarının olduğunu ve insanların bilim üretirken özellikle sosyal bilimler alanında ‘değer üretme’, fen bilimleri alanında ise ‘fayda üretme’ olmak üzere iki önemli fikri aklında tutması gerektiğini söyledi.

Dört disiplin olan fen, sosyal, sağlık ve eğitim bilimlerinin hepsinin amacının insana hizmet olduğunu sözlerine ekleyen Rektör Karakaya, “İnsan sadece bir nicelik, ölçüsel bir varlık olmadığından niteliğini geliştirmek için ona, değer üretecek bir alan gerekmektedir. İşte bu değer üretme, değerle kendini ifade etme, kültürünü koruyabilme, inancına sahip çıkma, ahlaki değeri üretebilme gibi durumları, sosyal bilimler alanında ‘Değer’ dediğimiz kavram olarak önemli bir başlık altında çalışmalarımızda önde tutmak zorundayız" diye konuştu.

Hindistan Principal-Mata Sundri College for Women ve Dehli Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Harpreet Kaur’a katılımları için plaket verilen program hatıra fotoğrafının çektirilmesiyle son buldu.